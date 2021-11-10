Сборка вертолетов и подготовка специалистов: на КВЗ дали старт двум новым проектам

15:41, 10.11.2021 43
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

На Казанском вертолетном заводе дали старт реализации проекта по строительству центра подготовки и переподготовки специалистов для авиастроения, а также нового цеха окончательной сборки винтокрылых машин. В церемонии приняли участие глава «Вертолетов России» Андрей Богинский, индустриальный директор по авиационному кластеру госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, глава холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков, президент РТ Рустам Минниханов.


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