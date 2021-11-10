Сборка вертолетов и подготовка специалистов: на КВЗ дали старт двум новым проектам

На Казанском вертолетном заводе дали старт реализации проекта по строительству центра подготовки и переподготовки специалистов для авиастроения, а также нового цеха окончательной сборки винтокрылых машин. В церемонии приняли участие глава «Вертолетов России» Андрей Богинский, индустриальный директор по авиационному кластеру госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, глава холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков, президент РТ Рустам Минниханов.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым