Состязания, концерт и мастер-классы: ПАО «Казаньоргсинтез» приняло активное участие в Сабантуе-2021

ПАО «Казаньоргсинтез» приняло участие в подготовке и стало одним из самых активных участников республиканского праздника Сабантуй 2021 на майдане в лесопарковой зоне озер Лебяжьи. Площадку (самую большую на этом майдане) в день праздника посетили тысячи людей.
Татарстанцев и гостей республики на площадке ПАО «Казаньоргсинтез» встречали музыкой и песнями, костюмированным представлением, выставкой сельскохозяйственной и пожарной техники, многочисленными мастер-классами – от кузнечного и гончарного ремесла, до традиционной татарской вышивки и лабораторных опытов. Также кипели нешуточные спортивные страсти: бой на мешках, скоростная пилка бревен, попытки с завязанными глазами разбить горшок и, конечно. Борьба на поясах, где главным призом выступал автомобиль. А украшением праздника стала масштабная концертная программа.
От имени руководства Группы ТАИФ, с праздником всех поздравил генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов.
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