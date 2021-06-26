Состязания, концерт и мастер-классы: ПАО «Казаньоргсинтез» приняло активное участие в Сабантуе-2021

15:50, 26.06.2021 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время» 33
Площадка ПАО «Казаньоргсинтез» оказалась самой масштабной на майдане в лесопарковой зоне озер ЛебяжьиСпортивный азарт охватил всех — от мала до великаГостям площадки ПАО «Казаньоргсинтез» предлагалось поучаствовать в многочисленных конкурсахОт обилия мастер-классов и конкурсов, даже у VIP-гостей разбегались глазаОдними из первых площадку ПАО «Казаньоргсинтез» посетило руководство компаний Группы ТАИФГостей на входе встречали костюмированные актерыВесь день над майданом звучали слова и музыка народных татарских песенПочетным гостям предлагались традиционные хлеб-соль и чак-чакПервое, что видели гости на площадке ПАО «Казаньоргсинтез» — выставку уникальной сельскохозяйственной техникиГенеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов опробовал кабину татарстанской разработки, предназначенной для внесения в почву удобренийТакже была продемонстрирована техника пожарной части ПАО «Казаньоргсинтез»Каждый желающий мог принять участие в мастер-классах по различным ремеслам и конкурсахРуководство компаний Группы ТАИФ с удовольствием наблюдали за весельем, царившим на площадкеКаждый желающий мог принять участие в мастер-классах по различным ремеслам и конкурсахРуслан Шигабутдинов поддался общему настроению и попробовал свои силы в пилке бревнаНа борцовском ковре кипели нешуточные страсти: батыры компаний Группы ТАИФ состязались за звание лучшего и призыНа борцовском ковре кипели нешуточные страсти: батыры компаний Группы ТАИФ состязались за звание лучшего и призыЗа ходом поединков внимательно наблюдали и болели за своих сотрудников руководители компаний ГруппыНа борцовском ковре кипели нешуточные страсти: батыры компаний Группы ТАИФ состязались за звание лучшего и призыГлавный приз абсолютному батыру — породистый баран и автомобильРуслан Шигабутдинов попозировал рядом с главным призомГости праздника могли отведать как традиционные татарские сладости, так и выпечку от работников системы общепита ПАО «Казаньоргсинтез» и даже сами попробовать испечь блиныГости праздника могли отведать как традиционные татарские сладости, так и выпечку от работников системы общепита ПАО «Казаньоргсинтез» и даже сами попробовать испечь блиныТакже можно было насладиться свежей клубникойЗдесь же — на площадке ПАО «Казаньоргсинтез» можно было попробовать традиционные травяные чаиОсобой популярностью у юных посетителей площадки пользовалась сахарная ватаЗдесь же — на площадке ПАО «Казаньоргсинтез» можно было встретиться с чемпионами России, призерами международных соревнований — спортсменами клуба водных видов спорта «Синтез»Здесь же — на площадке ПАО «Казаньоргсинтез» можно было встретиться с чемпионами России, призерами международных соревнований — спортсменами клуба водных видов спорта «Синтез» и увидеть их трофеиУкрашением праздника стала масштабная концертная программаУкрашением праздника стала масштабная концертная программаУкрашением праздника стала масштабная концертная программаУкрашением праздника стала масштабная концертная программаУкрашением праздника стала масштабная концертная программа
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  • Площадка ПАО «Казаньоргсинтез» оказалась самой масштабной на майдане в лесопарковой зоне озер Лебяжьи
    Ринат Назметдинов
  • Спортивный азарт охватил всех — от мала до велика
    Ринат Назметдинов
  • Гостям площадки ПАО «Казаньоргсинтез» предлагалось поучаствовать в многочисленных конкурсах
    Ринат Назметдинов
  • От обилия мастер-классов и конкурсов, даже у VIP-гостей разбегались глаза
    Ринат Назметдинов
  • Одними из первых площадку ПАО «Казаньоргсинтез» посетило руководство компаний Группы ТАИФ
    Ринат Назметдинов
  • Гостей на входе встречали костюмированные актеры
    Ринат Назметдинов
  • Весь день над майданом звучали слова и музыка народных татарских песен
    Ринат Назметдинов
  • Почетным гостям предлагались традиционные хлеб-соль и чак-чак
    Ринат Назметдинов
  • Первое, что видели гости на площадке ПАО «Казаньоргсинтез» — выставку уникальной сельскохозяйственной техники
    Ринат Назметдинов
  • Генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов опробовал кабину татарстанской разработки, предназначенной для внесения в почву удобрений
    Ринат Назметдинов
  • Также была продемонстрирована техника пожарной части ПАО «Казаньоргсинтез»
    Ринат Назметдинов
  • Каждый желающий мог принять участие в мастер-классах по различным ремеслам и конкурсах
    Ринат Назметдинов
  • Руководство компаний Группы ТАИФ с удовольствием наблюдали за весельем, царившим на площадке
    Ринат Назметдинов
  • Каждый желающий мог принять участие в мастер-классах по различным ремеслам и конкурсах
    Ринат Назметдинов
  • Руслан Шигабутдинов поддался общему настроению и попробовал свои силы в пилке бревна
    Ринат Назметдинов
  • На борцовском ковре кипели нешуточные страсти: батыры компаний Группы ТАИФ состязались за звание лучшего и призы
    Ринат Назметдинов
  • На борцовском ковре кипели нешуточные страсти: батыры компаний Группы ТАИФ состязались за звание лучшего и призы
    Ринат Назметдинов
  • За ходом поединков внимательно наблюдали и болели за своих сотрудников руководители компаний Группы
    Ринат Назметдинов
  • На борцовском ковре кипели нешуточные страсти: батыры компаний Группы ТАИФ состязались за звание лучшего и призы
    Ринат Назметдинов
  • Главный приз абсолютному батыру — породистый баран и автомобиль
    Ринат Назметдинов
  • Руслан Шигабутдинов попозировал рядом с главным призом
    Ринат Назметдинов
  • Гости праздника могли отведать как традиционные татарские сладости, так и выпечку от работников системы общепита ПАО «Казаньоргсинтез» и даже сами попробовать испечь блины
    Ринат Назметдинов
  • Гости праздника могли отведать как традиционные татарские сладости, так и выпечку от работников системы общепита ПАО «Казаньоргсинтез» и даже сами попробовать испечь блины
    Ринат Назметдинов
  • Также можно было насладиться свежей клубникой
    Ринат Назметдинов
  • Здесь же — на площадке ПАО «Казаньоргсинтез» можно было попробовать традиционные травяные чаи
    Ринат Назметдинов
  • Особой популярностью у юных посетителей площадки пользовалась сахарная вата
    Ринат Назметдинов
  • Здесь же — на площадке ПАО «Казаньоргсинтез» можно было встретиться с чемпионами России, призерами международных соревнований — спортсменами клуба водных видов спорта «Синтез»
    Ринат Назметдинов
  • Здесь же — на площадке ПАО «Казаньоргсинтез» можно было встретиться с чемпионами России, призерами международных соревнований — спортсменами клуба водных видов спорта «Синтез» и увидеть их трофеи
    Ринат Назметдинов
  • Украшением праздника стала масштабная концертная программа
    Ринат Назметдинов
  • Украшением праздника стала масштабная концертная программа
    Ринат Назметдинов
  • Украшением праздника стала масштабная концертная программа
    Ринат Назметдинов
  • Украшением праздника стала масштабная концертная программа
    Ринат Назметдинов
  • Украшением праздника стала масштабная концертная программа
    Ринат Назметдинов

ПАО «Казаньоргсинтез» приняло участие в подготовке и стало одним из самых активных участников республиканского праздника Сабантуй 2021 на майдане в лесопарковой зоне озер Лебяжьи. Площадку (самую большую на этом майдане) в день праздника посетили тысячи людей.

Татарстанцев и гостей республики на площадке ПАО «Казаньоргсинтез» встречали музыкой и песнями, костюмированным представлением, выставкой сельскохозяйственной и пожарной техники, многочисленными мастер-классами – от кузнечного и гончарного ремесла, до традиционной татарской вышивки и лабораторных опытов. Также кипели нешуточные спортивные страсти: бой на мешках, скоростная пилка бревен, попытки с завязанными глазами разбить горшок и, конечно. Борьба на поясах, где главным призом выступал автомобиль. А украшением праздника стала масштабная концертная программа.

От имени руководства Группы ТАИФ, с праздником всех поздравил генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов.


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