На ПАО «Казаньоргсинтез» состоялись учения по ликвидации чрезвычайной ситуации

«Злоумышленник вывел из строя установку с обращением окиси этилена. В результате утечки и испарения жидкого сырья возникла угроза воспламенения». Такова легенда плановых учений по промышленной безопасности, состоявшихся на территории завода органических продуктов и технических газов ПАО «Казаньоргсинтез». В учениях приняли участие более 50 человек и 22 единицы техники.

Сотрудники ЧОП «Кеннард» оперативно обнаружили и задержали нарушителя, специалисты нештатного аварийно-спасательного формирования провели разведку места утечки и эвакуировали условно пострадавшего. Бойцы территориального отряда газоспасательной службы и пожарные подразделения части ФГБУ 5 ОФПС ГПС по РТ устранили причину аварии и совместно с работниками самого ПАО «Казаньоргсинтез» устранили последствия ЧС.

Представители Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, члены исполнительной дирекции предприятия, входящие в КЧС и ПБ, руководители структурных подразделений ПАО «Казаньоргсинтез», наблюдавшие за ходом учений, высоко оценили слаженность и точность действий участников ликвидации учебной чрезвычайной ситуации.