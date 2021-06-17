На ПАО «Казаньоргсинтез» состоялись учения по ликвидации чрезвычайной ситуации

16:12, 17.06.2021 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время» 35
В учениях приняли участие более 50 человек и 22 единицы техникиОсмотр техники перед началом ученийСотрудники территориального отряда газоспасательной службы готовы к ликвидации ЧСНештатное аварийно-спасательное формирование ПАО «Казаньоргсинтез»Подготовка оснащения и оборудования для ликвидации ЧСНаблюдать за ходом учений предстояло представителям министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, главного управления МЧС России по Республике Татарстан, членам исполнительной дирекции предприятия, входящим в КЧСДоклад руководителю учений о готовности службИнструктаж перед началом ученийОзвучивается легенда ученийПодготовка к учениямПо легенде «злоумышленник» вывел из строя установку с обращением окиси этиленаСотрудники ЧОП «Кеннард» задержали нарушителяСотрудники ЧОП «Кеннард» задержали нарушителяРуководители учений внимательно наблюдают за их ходомДействия «террориста» привели к утечке и испарению жидкой окиси этиленаЭвакуация условно-пострадавшего из зоны ЧСЭвакуация условно-пострадавшего из зоны ЧСПрибытие к месту происшествия спецслужбСотрудники территориального отряда газоспасательной службы готовы к выдвижению на место ЧСПодготовка пенообразователя специалистами пожарных подразделений части ФГБУ 5 ОФПС ГПС по РТЛиквидация ЧСУстранение утечки жидкой окиси этиленаЗапенивание зоны ЧСЗапенивание зоны ЧСУтечка — устраненаЗапенивание территории — завершеноЗапенивание территории — завершеноПроливка территории ЧС водойУтечка — устраненаПроливка территории ЧС водойПодготовка к уборке и вывозу загрязненных грунта и пеныВывоз загрязненных грунта и пеныПодведение итогов ученийПодведение итогов учений
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  • В учениях приняли участие более 50 человек и 22 единицы техники
    Ринат Назметдинов
  • Осмотр техники перед началом учений
    Ринат Назметдинов
  • Сотрудники территориального отряда газоспасательной службы готовы к ликвидации ЧС
    Ринат Назметдинов
  • Нештатное аварийно-спасательное формирование ПАО «Казаньоргсинтез»
    Ринат Назметдинов
  • Подготовка оснащения и оборудования для ликвидации ЧС
    Ринат Назметдинов
  • Наблюдать за ходом учений предстояло представителям министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, главного управления МЧС России по Республике Татарстан, членам исполнительной дирекции предприятия, входящим в КЧС
    Ринат Назметдинов
  • Доклад руководителю учений о готовности служб
    Ринат Назметдинов
  • Инструктаж перед началом учений
    Ринат Назметдинов
  • Озвучивается легенда учений
    Ринат Назметдинов
  • Подготовка к учениям
    Ринат Назметдинов
  • По легенде «злоумышленник» вывел из строя установку с обращением окиси этилена
    Ринат Назметдинов
  • Сотрудники ЧОП «Кеннард» задержали нарушителя
    Ринат Назметдинов
  • Сотрудники ЧОП «Кеннард» задержали нарушителя
    Ринат Назметдинов
  • Руководители учений внимательно наблюдают за их ходом
    Ринат Назметдинов
  • Действия «террориста» привели к утечке и испарению жидкой окиси этилена
    Ринат Назметдинов
  • Эвакуация условно-пострадавшего из зоны ЧС
    Ринат Назметдинов
  • Эвакуация условно-пострадавшего из зоны ЧС
    Ринат Назметдинов
  • Прибытие к месту происшествия спецслужб
    Ринат Назметдинов
  • Сотрудники территориального отряда газоспасательной службы готовы к выдвижению на место ЧС
    Ринат Назметдинов
  • Подготовка пенообразователя специалистами пожарных подразделений части ФГБУ 5 ОФПС ГПС по РТ
    Ринат Назметдинов
  • Ликвидация ЧС
    Ринат Назметдинов
  • Устранение утечки жидкой окиси этилена
    Ринат Назметдинов
  • Запенивание зоны ЧС
    Ринат Назметдинов
  • Запенивание зоны ЧС
    Ринат Назметдинов
  • Утечка — устранена
    Ринат Назметдинов
  • Запенивание территории — завершено
    Ринат Назметдинов
  • Запенивание территории — завершено
    Ринат Назметдинов
  • Проливка территории ЧС водой
    Ринат Назметдинов
  • Утечка — устранена
    Ринат Назметдинов
  • Проливка территории ЧС водой
    Ринат Назметдинов
  • Подготовка к уборке и вывозу загрязненных грунта и пены
    Ринат Назметдинов
  • Вывоз загрязненных грунта и пены
    Ринат Назметдинов
  • Подведение итогов учений
    Ринат Назметдинов
  • Подведение итогов учений
    Ринат Назметдинов

«Злоумышленник вывел из строя установку с обращением окиси этилена. В результате утечки и испарения жидкого сырья возникла угроза воспламенения». Такова легенда плановых учений по промышленной безопасности, состоявшихся на территории завода органических продуктов и технических газов ПАО «Казаньоргсинтез». В учениях приняли участие более 50 человек и 22 единицы техники.

Сотрудники ЧОП «Кеннард» оперативно обнаружили и задержали нарушителя, специалисты нештатного аварийно-спасательного формирования провели разведку места утечки и эвакуировали условно пострадавшего. Бойцы территориального отряда газоспасательной службы и пожарные подразделения части ФГБУ 5 ОФПС ГПС по РТ устранили причину аварии и совместно с работниками самого ПАО «Казаньоргсинтез» устранили последствия ЧС.

Представители Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, члены исполнительной дирекции предприятия, входящие в КЧС и ПБ, руководители структурных подразделений ПАО «Казаньоргсинтез», наблюдавшие за ходом учений, высоко оценили слаженность и точность действий участников ликвидации учебной чрезвычайной ситуации.


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