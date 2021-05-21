РФС и ТАИФ провели в Казани «Урок футбола»

Российский футбольный союз и АО «ТАИФ» провели на казанском стадионе «Трудовые резервы» «Урок футбола» для участников школьного турнира «Кожаный мяч».

На праздник футбола, организованный РФС и ТАИФ, заявилось более десятка школ, которые привезли на «Трудовые резервы» более 300 детей младшего и старшего возраста. Амбассадорами российской сборной выступили бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России, двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сычев, трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России, победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев и двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России и победитель Кубка УЕФА в составе «ЦСКА» Евгений Алдонин.



Младшие школьники приняли участие в «Звездном матче» — разделились на две команды и сыграли в формате 40 на 40 человек. За одну из команд выступил Дмитрий Сычев, за вторую — Евгений Алдонин. Дмитрий Аленичев и ветераны ФК «Рубин» взяли на себя функцию тренеров.



Завершился «Урок футбола» автограф- и фотосессией, а также вручением подарков от РФС, сборной России по футболу и Группы ТАИФ.