600 новых рабочих мест: нефтехимики презентовали студентам проект строящегося олефинового комплекса

10:00, 01.04.2021 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 24
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  • Альберт Муклоков

Представители ПАО «Нижнекамскнефтехим» встретились со студентами колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В Лемаева и нижнекамского химико-технологического института. Учащимся показали презентацию о строительстве этиленника и подробно рассказали о ходе реализации проекта. Комплекс будет перерабатывать почти 1,8 млн тонн нафты в год. Из всего этого сырья планируется получать - 600 тыс. тонн этилена, 273 тыс. тонн пропилена, 245 тыс. тонн бензола, 88 тыс. тонн бутадиена. В июне 2023 года здесь планируют уже получить первую тонну продукции, а в 2022 году - приступить к пусконаладочным работам. Современное производство будет нуждаться в профессиональных кадрах. Здесь будет создано 600 рабочих мест, поэтому компания заинтересована в притоке молодых талантливых специалистов, готовых к становлению в профессии. Нефтехимики рассказали о социальных гарантиях и заработной плате будущих сотрудников завода ЭП-600, а также о возможности войти в историю предприятия и получить колоссальный опыт работы.

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