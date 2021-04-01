600 новых рабочих мест: нефтехимики презентовали студентам проект строящегося олефинового комплекса

Представители
ПАО «Нижнекамскнефтехим» встретились
со студентами колледжа нефтехимии и
нефтепереработки имени Н.В Лемаева и
нижнекамского химико-технологического
института. Учащимся показали презентацию
о строительстве этиленника и подробно
рассказали о ходе реализации проекта.
Комплекс
будет перерабатывать почти 1,8 млн тонн
нафты
в год. Из всего этого сырья планируется
получать - 600 тыс. тонн этилена, 273 тыс.
тонн пропилена, 245 тыс. тонн бензола, 88
тыс. тонн бутадиена. В
июне 2023 года здесь планируют уже получить
первую тонну продукции, а в 2022 году -
приступить к пусконаладочным работам.
Современное производство будет нуждаться
в профессиональных кадрах. Здесь будет
создано 600 рабочих мест, поэтому компания
заинтересована в притоке молодых
талантливых специалистов, готовых к
становлению в профессии. Нефтехимики
рассказали о социальных гарантиях и
заработной плате будущих сотрудников
завода ЭП-600, а также о возможности войти
в историю предприятия и получить
колоссальный опыт работы.
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