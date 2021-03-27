Вахта Памяти — 2021: поисковики дали старт экспедициям

В
Казани в Парке Победы состоялась
церемония открытия республиканской
акции «Вахта Памяти - 2021», приуроченный к старту очередного сезона поисковых
экспедиций к местам сражений в годы
Великой Отечественной войны.
В
мероприятии приняли участие поисковые
отряды РТ, студенты, школьники и молодежные
организации, а также руководство ПАО
«Нижнекамскнефтехим» и бойцы поискового
отряда «Нефтехимик». В завершение мероприятия нефтехимики подарили
командирам поисковых отрядов Татарстана точные копии настольного календаря 1941 года. Оригинал
издания был подписан в печать 19 декабря
1940-го и хранится в музее боевой славы поискового отряда «Нефтехимик». Книга
рассказывает о достижениях в промышленности
и сельском хозяйстве, развитии систем
образования и здравоохранения, истории
Отечества, его героях и планах на
ближайшие годы.
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