Вахта Памяти — 2021: поисковики дали старт экспедициям

14:20, 27.03.2021 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 25
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  • Ринат Назметдинов

В Казани в Парке Победы состоялась церемония открытия республиканской акции «Вахта Памяти - 2021», приуроченный к старту очередного сезона поисковых экспедиций к местам сражений в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие поисковые отряды РТ, студенты, школьники и молодежные организации, а также руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим» и бойцы поискового отряда «Нефтехимик». В завершение мероприятия нефтехимики подарили командирам поисковых отрядов Татарстана точные копии настольного календаря 1941 года. Оригинал издания был подписан в печать 19 декабря 1940-го и хранится в музее боевой славы поискового отряда «Нефтехимик». Книга рассказывает о достижениях в промышленности и сельском хозяйстве, развитии систем образования и здравоохранения, истории Отечества, его героях и планах на ближайшие годы.

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