В День республики сеть «ТАИФ-НК АЗС» организовала праздник для своих клиентов

30 августа в честь Дня республики сеть ООО «ТАИФ-НК АЗС» организовала для своих клиентов праздничные мероприятия на двух АЗС в Казани: №134 на Мамадышском тракте и №166 по дороге в аэропорт за РКБ.
Автомобилистов угощали ароматным пловом с мясом, настоящей солдатской кашей с тушенкой, горячим чаем.
ООО «ТАИФ-НК АЗС» — крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах: Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Топливо поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для физических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России. На АЗС работает удобная дисконтная программа «Альтернатива», позволяющая получать моментальные скидки на топливо.
Партнерский материал
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым