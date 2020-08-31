В День республики сеть «ТАИФ-НК АЗС» организовала праздник для своих клиентов

30 августа в честь Дня республики сеть ООО «ТАИФ-НК АЗС» организовала для своих клиентов праздничные мероприятия на двух АЗС в Казани: №134 на Мамадышском тракте и №166 по дороге в аэропорт за РКБ.

Автомобилистов угощали ароматным пловом с мясом, настоящей солдатской кашей с тушенкой, горячим чаем.

ООО «ТАИФ-НК АЗС» — крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах: Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Топливо поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для физических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России. На АЗС работает удобная дисконтная программа «Альтернатива», позволяющая получать моментальные скидки на топливо.

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