В Камских Полянах состоялись юбилейные гонки на Кубок ТАИФ-НК

На картодроме в поселке Камские Поляны прошли десятые республиканские соревнования по картингу на Кубок ТАИФ-НК. В заездах приняли участие около 50 пилотов из 15 районов Татарстана. Спортсмены состязались в четырех классах — «Пилот», «Стриж» и «125- Стандарт» и «Хонда-200». В каждом классе были определены победители, которые получили заслуженные призы и подарки. По традиции соревнования прошли при поддержке АО «ТАИФ-НК».
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