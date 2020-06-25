На ТАИФ-НК АЗС автомобилистов угостили солдатской кашей

24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сеть ТАИФ-НК АЗС для своих клиентов организовала в Казани полевую кухню на АЗС 162 по улице Лесозаводской, 8а. Автомобилистов угощали настоящей солдатской кашей с тушенкой и поили горячим чаем.
ТАИФ-НК АЗС — крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах: Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Топливо поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для юридических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России.
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