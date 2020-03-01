Молодежный форум «Нижнекамскнефтехима» «Будущее за нами» собрал более 200 студентов со всей России

В Нижнекамске на территории ДОЛ «Юность» завершается трехдневный молодежный форум «Будущее за нами», организованный «Нижнекамскнефтехимом» для привлечения квалифицированного персонала. Студенты профильных сузов и вузов посетили производственные объекты НКНХ, приняли участие в мастер-классах, смогли задать интересующие вопросы о трудоустройстве напрямую руководству предприятия — главному инженеру Иреку Аглямову, коммерческому директору Тимуру Шигабутдинову, заместителю генерального директора по социальным вопроса Родиону Булашову, председателю профсоюзного комитета Фанису Муртазину.
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