78 лет спустя... В Нижнекамске предали земле останки 19 бойцов Великой Отечественной

17:40, 31.01.2020 42
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  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)
  • Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Сегодня в Нижнекамске в братской могиле захоронили останки 19 бойцов Великой Отечественной войны, погибших 31 января 1942 года под Великими Луками. Прочувствовать атмосферу военных лет нижнекамцы смогли сегодня благодаря военно-исторической реконструкции, подготовленной членами военно исторического клуба Витязь», сотрудниками Национального музея РТ, в которой был воссоздан фрагмент того боя.

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