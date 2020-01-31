78 лет спустя... В Нижнекамске предали земле останки 19 бойцов Великой Отечественной

Сегодня в Нижнекамске в братской могиле захоронили останки 19 бойцов Великой Отечественной войны, погибших 31 января 1942 года под Великими Луками. Прочувствовать атмосферу военных лет нижнекамцы смогли сегодня благодаря военно-исторической реконструкции, подготовленной членами военно исторического клуба Витязь», сотрудниками Национального музея РТ, в которой был воссоздан фрагмент того боя.
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