АО «ТАИФ» стало партнером Российского футбольного союза

21:08, 18.12.2019 Сюжет:  Группа компаний «ТАИФ» – история, деятельность, партнеры 11
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  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев

Сегодня в Москве во время третьего заседания попечительского совета Российского футбольного союза между АО «ТАИФ» (головная компания ГК ТАИФ) и РФС был подписан меморандум. Согласно документу, АО «ТАИФ» и РФС планируют вместе заниматься поддержкой и популяризацией российского футбола и пропагандой здорового образа жизни. АО «ТАИФ» присвоен титул «Партнер Российского футбольного союза по развитию футбола в регионах». Подписи под документом поставили президент РФС Александр Дюков и советник генерального директора АО «ТАИФ», заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим», президент ФК «Нефтехимик» Тимур Шигабутдинов.

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