АО «ТАИФ» стало партнером Российского футбольного союза

Сегодня в Москве во время третьего заседания попечительского совета Российского футбольного союза между АО «ТАИФ» (головная компания ГК ТАИФ) и РФС был подписан меморандум. Согласно документу, АО «ТАИФ» и РФС планируют вместе заниматься поддержкой и популяризацией российского футбола и пропагандой здорового образа жизни. АО «ТАИФ» присвоен титул «Партнер Российского футбольного союза по развитию футбола в регионах». Подписи под документом поставили президент РФС Александр Дюков и советник генерального директора АО «ТАИФ», заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим», президент ФК «Нефтехимик» Тимур Шигабутдинов.

