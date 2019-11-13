В Нижнекамске отметили 90-летие со дня рождения основателя «Нижнекамскнефтехима»

Праздничные мероприятия начались около памятника Николаю Лемаева, где утром президент Татарстана Рустам Минниханов, главный советник генерального директора по развитию АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, глава Нижнекамского муниципального района, мэр Нижнекамска Айдар Метшин и жители города возложили цветы к бюсту первого гендиректора «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева. 14 ноября легендарному руководителю, одному из основателей города Нижнекамск, исполнилось бы 90 лет.
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