Казань прибрежная на World Urban Parks: 68 км, 12 парков и новые прогулочные маршруты

19:50, 18.10.2019 20
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на полях конгресса World Urban Parks в «Казань Экспо» состоялась презентация стратегии развития Казанки, которую разрабатывают уже с августа. В долгосрочной перспективе под благоустройство может попасть порядка 68 километров береговой линии, вдоль которой вырастут 12 новых парков и десятки пеших и вело-маршрутов от Зилантова монастыря до Голубых озер. Как планируется претворять планы в жизнь, разбирались корреспонденты «Реального времени».

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