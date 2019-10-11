Как московские гости разбирались с татарстанскими памперсами

19:00, 11.10.2019 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на круглый стол, организованный для обсуждения проблем инвалидов, общественные активисты пришли с детьми — в инвалидных колясках, в той самой сложной ортопедической обуви, которую они никак не могут своевременно получить. Обсудить ситуацию приехали из Москвы депутат Госдумы России Айрат Фаррахов и зампредседателя ФСС РФ Алексей Кошелев.

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