Банк «Аверс» отметил свой 29-й день рождения

25 сентября один из старейших банков Татарстана отметил свое 29-летие. За высокий профессионализм и многолетнюю безупречную работу сотрудникам Банка «Аверс» были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. В торжественной линейке, посвященной дню рождения Банка, приняли участие дети сотрудников — лауреаты и победители детского фестиваля «Юные таланты Банка «Аверс».
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