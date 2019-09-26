Банк «Аверс» отметил свой 29-й день рождения

09:06, 26.09.2019 Сюжет:  ООО Банк «Аверс» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 10
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

25 сентября один из старейших банков Татарстана отметил свое 29-летие. За высокий профессионализм и многолетнюю безупречную работу сотрудникам Банка «Аверс» были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. В торжественной линейке, посвященной дню рождения Банка, приняли участие дети сотрудников — лауреаты и победители детского фестиваля «Юные таланты Банка «Аверс».

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