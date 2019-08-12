К внештататным ситуациям готовы: операционный центр WorldSkills Kazan 2019 начал работу

Главный операционный центр WorldSkills Kazan 2019 начал свою работу 8 августа. В главном зале центра 37 рабочих мест, на которых более 80 сотрудников уже начали работать в 2-3 смены. Здесь разместились представители органов безопасности, Минтранса, Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, а также ключевые сотрудники, ответственные за организацию питания, размещения, сервисов для конкурсантов и гостей. Все они будут сводить к минимуму возможные проблемы — следить, чтобы мероприятия начинались и заканчивались в срок, а конкурсанты безопасно и вовремя добирались до площадок. С работой центра познакомились сегодня журналисты татарстанских СМИ.

