570 минут на дебаты и агитацию: как кандидаты в депутаты эфирное время делили

На этой неделе в Татарстане стартует агитационная кампания по предстоящим выборам в Госсовет республики. Сегодня республиканский Центризбирком разыграл эфирное время для выступлений кандидатов в депутаты и партий. Всем политическим объединениям предоставили равный доступ к бесплатным минутам на ТВ. Жеребьевка эфира - в фоторепортаже "Реального времени".