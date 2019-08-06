570 минут на дебаты и агитацию: как кандидаты в депутаты эфирное время делили

14:29, 06.08.2019 Сюжет:  Выборы в Госсовет РТ 15
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  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев

На этой неделе в Татарстане стартует агитационная кампания по предстоящим выборам в Госсовет республики. Сегодня республиканский Центризбирком разыграл эфирное время для выступлений кандидатов в депутаты и партий. Всем политическим объединениям предоставили равный доступ к бесплатным минутам на ТВ. Жеребьевка эфира - в фоторепортаже "Реального времени". 

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