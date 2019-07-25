«Хочу пить чай с бубликами в своей квартире»: как обманутые дольщики «штурмовали» Кабмин РТ

Сегодня у здания кабмина РТ прошел пикет обманутых дольщиков. На него пришли дольщики ЖК «МЧС», ЖК «Молодежный», ЖК «Мелодия». К дольщикам, собравшимся у кабмина республики, подошли исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков (ФПД) Иван Новиков и заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев. За происходящим на площади Свободы наблюдала корреспондент «Реального времени».
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