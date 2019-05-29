«Крутой старт в вашей карьере»: Рустам Минниханов поздравил победителей WorldSkills Russia

12:43, 29.05.2019 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов поздравил сборную Татарстана, занявшую первое место в медальном зачете VII Национального чемпионата WorldSkills Russia. Торжественное мероприятие прошло в ДК им. Ленина.  

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