«Лучшие из лучших» для мирового чемпионата: церемония закрытия WorldSkills Russia

06:45, 25.05.2019 31
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Церемония закрытия финала VII национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» прошла на сцене ледового дворца «Татнефть Арена». В церемонии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и министр просвещения РФ Ольга Васильева, которые затем дали старт Эстафете флага мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в Татарстане.

Финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» прошел в Казани с 20 по 24 мая. Его участниками стали более 1,5 тыс. конкурсантов, в том числе 363 юниора.

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