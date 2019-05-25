«Лучшие из лучших» для мирового чемпионата: церемония закрытия WorldSkills Russia

Церемония закрытия финала VII национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» прошла на сцене ледового дворца «Татнефть Арена». В церемонии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и министр просвещения РФ Ольга Васильева, которые затем дали старт Эстафете флага мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в Татарстане.
Финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» прошел в Казани с 20 по 24 мая. Его участниками стали более 1,5 тыс. конкурсантов, в том числе 363 юниора.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым