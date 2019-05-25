«Лучшие из лучших» для мирового чемпионата: церемония закрытия WorldSkills Russia

Церемония закрытия финала VII национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» прошла на сцене ледового дворца «Татнефть Арена». В церемонии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и министр просвещения РФ Ольга Васильева, которые затем дали старт Эстафете флага мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в Татарстане.



Финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» прошел в Казани с 20 по 24 мая. Его участниками стали более 1,5 тыс. конкурсантов, в том числе 363 юниора.