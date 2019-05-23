ЦИПР-2019. Выездная редакция «Реального времени» в лицах

06:22, 23.05.2019 21
Руслан Шагалеев, мэр ИннополисаРуслан Шагалеев, мэр ИннополисаРенат Халимов, генеральный директор ОЭЗ «Иннополис»Ренат Халимов, генеральный директор ОЭЗ «Иннополис»Илья Массух, экс-замминистра связи и массовых коммуникаций РФИлья Массух, экс-замминистра связи и массовых коммуникаций РФИльгиз Гибадуллин, территориальный управляющий Казанского кластера ПАО «ВымпелКом»Ильгиз Гибадуллин, территориальный управляющий Казанского кластера ПАО «ВымпелКом»Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»Иван Ожгихин, заместитель генерального директора холдинга «Швабе»Иван Ожгихин, заместитель генерального директора холдинга «Швабе»Сергей Морозов, директор НПКЦ диагностики и телемедициныСергей Морозов, директор НПКЦ диагностики и телемедицины
1/21
  • Ринат Назметдинов
  • Руслан Шагалеев, мэр Иннополиса
    Ринат Назметдинов
  • Руслан Шагалеев, мэр Иннополиса
    Ринат Назметдинов
  • Ренат Халимов, генеральный директор ОЭЗ «Иннополис»
    Ринат Назметдинов
  • Ренат Халимов, генеральный директор ОЭЗ «Иннополис»
    Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Илья Массух, экс-замминистра связи и массовых коммуникаций РФ
    Ринат Назметдинов
  • Илья Массух, экс-замминистра связи и массовых коммуникаций РФ
    Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ильгиз Гибадуллин, территориальный управляющий Казанского кластера ПАО «ВымпелКом»
    Ринат Назметдинов
  • Ильгиз Гибадуллин, территориальный управляющий Казанского кластера ПАО «ВымпелКом»
    Ринат Назметдинов
  • Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
    Ринат Назметдинов
  • Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
    Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Иван Ожгихин, заместитель генерального директора холдинга «Швабе»
    Ринат Назметдинов
  • Иван Ожгихин, заместитель генерального директора холдинга «Швабе»
    Ринат Назметдинов
  • Сергей Морозов, директор НПКЦ диагностики и телемедицины
    Ринат Назметдинов
  • Сергей Морозов, директор НПКЦ диагностики и телемедицины
    Ринат Назметдинов

С 22 по 24 мая в Иннополисе проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России — 2019». В этом году форум посвящен сквозным цифровым технологиям и перспективам их развития в России. На конференции работает выездная редакция «Реального времени». Ее гости - в нашем фоторепортаже.

Распечатать материал

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи