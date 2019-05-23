ЦИПР-2019. Выездная редакция «Реального времени» в лицах

С 22 по 24 мая в Иннополисе проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России — 2019». В этом году форум посвящен сквозным цифровым технологиям и перспективам их развития в России. На конференции работает выездная редакция «Реального времени». Ее гости - в нашем фоторепортаже.