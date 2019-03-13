Команда ТГК-16 по мини-футболу вышла в четвертьфинал кубка Казани

17:20, 13.03.2019 Сюжет: ОАО «ТГК-16» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 20
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Накануне команда компании ТГК-16 «Энергия» вышла в четвертьфинал кубка Казани по мини-футболу под эгидой Федерации мини-футбола Казани (ФМФК), участниками которого являются, среди прочих, крупные промышленные предприятия республики. «Энергия» в 1/8 финала одержала уверенную победу над командой «Эйя» со счетом 3:1.

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