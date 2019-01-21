Из Перу — с победой: как в «Бегишево» встречали «КАМАЗ-мастер»

05:00, 21.01.2019 53
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  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Артем Рябов

Сегодня ночью в Набережные Челны вернулась команда «КАМАЗ-мастер» — победитель ралли «Дакар 2019», финишировавшего 17 января в Лиме (Перу). Это 16-я победа на «Дакаре» прославленных автогонщиков. Экипаж Эдуарда Николаева стал победителем в грузовом зачете ралли-марафона. Еще один российский экипаж — Дмитрия Сотникова — стал серебряным призером экстремальной гонки. На торжественной встрече в аэропорту Бегишево побывал фотокорреспондент «Реального времени».

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