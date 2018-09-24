«Вместе ярче»: в Казани прошел праздник энергосбережения

11:39, 24.09.2018 33
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В казанском парке Горького прошел Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». Общегородской семейный праздник был посвящен популяризации энергосбережения и бережного отношения к природе. На площадке работала выставка «Бульвар энергоэффективных технологий». Также на фестивале были представлены игровые, развлекательные, тематические зоны, посвященные энергосбережению. Концертная программа прошла с участием республиканских и российских исполнителей. Кроме того, в рамках фестиваля состоялся турнир по мини-футболу среди предприятий топливно-энергетического комплекса Татарстана.

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