«Вместе ярче»: в Казани прошел праздник энергосбережения

В казанском парке Горького прошел Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». Общегородской семейный праздник был посвящен популяризации энергосбережения и бережного отношения к природе. На площадке работала выставка «Бульвар энергоэффективных технологий». Также на фестивале были представлены игровые, развлекательные, тематические зоны, посвященные энергосбережению. Концертная программа прошла с участием республиканских и российских исполнителей. Кроме того, в рамках фестиваля состоялся турнир по мини-футболу среди предприятий топливно-энергетического комплекса Татарстана.