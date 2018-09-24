«Вместе ярче»: в Казани прошел праздник энергосбережения

В казанском парке Горького прошел Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». Общегородской семейный праздник был посвящен популяризации энергосбережения и бережного отношения к природе. На площадке работала выставка «Бульвар энергоэффективных технологий». Также на фестивале были представлены игровые, развлекательные, тематические зоны, посвященные энергосбережению. Концертная программа прошла с участием республиканских и российских исполнителей. Кроме того, в рамках фестиваля состоялся турнир по мини-футболу среди предприятий топливно-энергетического комплекса Татарстана.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым