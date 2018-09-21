Всегда готовы: на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) прошли масштабные учения

18:55, 21.09.2018 20
Отделение нештатного аварийно-спасательного формирования выдвинулось к месту повреждения Спасатель аварийно-спасательного формирования готовится ко входу в зону загазованности В зоне загазованности обнаружен пострадавший, ему незамедлительно оказывается помощь Отделение нештатного аварийно-спасательного формирования эвакуирует пострадавшего В зону ЧС прибыл личный состав ПСЧ-30 и сразу же приступил к предварительному боевому развертыванию Пожарный на раздающей гребенке готовится к подаче раствора пенообразователя По команде руководителя учений после определения зоны загазованности начата пенная атака Пожарные выполняют пенную атаку Главное — покрыть пеной всю площадь разлива За пострадавшим на газоспасательную базу прибыл медперсонал Руководитель учения в штабе ликвидации аварии К месту ЧС прибыли профессиональные спасатели ОДС РТ Звено спасателей готовится ко входу в опасную зону Звено спасателей входит в опасную зону Звено спасателей осуществляет разведку и обследование места разлива Звено спасателей осуществляет разведку и обследование места разлива После прекращения поступления мазута и регистрации по результатам разведки допустимой концентрации вредных веществ к сборке временной емкости приема собранного мазута приступает аварийно-спасательное формирование К устранению последствий разлива приступает аварийно-техническая команда при поддержке спецтехники Подведение итогов учения – личный состав подразделений построен!
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  • Отделение нештатного аварийно-спасательного формирования выдвинулось к месту повреждения
    Артем Рябов
  • Спасатель аварийно-спасательного формирования готовится ко входу в зону загазованности
    Артем Рябов
  • В зоне загазованности обнаружен пострадавший, ему незамедлительно оказывается помощь
    Артем Рябов
  • Отделение нештатного аварийно-спасательного формирования эвакуирует пострадавшего
    Артем Рябов
  • В зону ЧС прибыл личный состав ПСЧ-30 и сразу же приступил к предварительному боевому развертыванию
    Артем Рябов
  • Пожарный на раздающей гребенке готовится к подаче раствора пенообразователя
    Артем Рябов
  • По команде руководителя учений после определения зоны загазованности начата пенная атака
    Артем Рябов
  • Пожарные выполняют пенную атаку
    Артем Рябов
  • Артем Рябов
  • Главное — покрыть пеной всю площадь разлива
    Артем Рябов
  • За пострадавшим на газоспасательную базу прибыл медперсонал
    Артем Рябов
  • Руководитель учения в штабе ликвидации аварии
    Артем Рябов
  • К месту ЧС прибыли профессиональные спасатели ОДС РТ
    Артем Рябов
  • Звено спасателей готовится ко входу в опасную зону
    Артем Рябов
  • Звено спасателей входит в опасную зону
    Артем Рябов
  • Звено спасателей осуществляет разведку и обследование места разлива
    Артем Рябов
  • Звено спасателей осуществляет разведку и обследование места разлива
    Артем Рябов
  • После прекращения поступления мазута и регистрации по результатам разведки допустимой концентрации вредных веществ к сборке временной емкости приема собранного мазута приступает аварийно-спасательное формирование
    Артем Рябов
  • К устранению последствий разлива приступает аварийно-техническая команда при поддержке спецтехники
    Артем Рябов
  • Подведение итогов учения – личный состав подразделений построен!
    Артем Рябов

На объекте энергокомпании ОАО «ТГК-16» – Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) прошли учения в рамках отработки «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов». По легенде учений разлив мазута произошел в результате повреждения резервуара хранения мазута емкостью 10 000 тонн. Для ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС) были привлечены силы и средства нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ), подразделений нештатных формирований гражданской обороны (НФГО), добровольных пожарных формирований (ДПФ), объектовой пожарной части ПСЧ-30, профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) ОДС РТ, объектового отряда охраны в количестве 67 человек и 12 единиц специальной техники.

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