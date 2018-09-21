Всегда готовы: на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) прошли масштабные учения

На объекте энергокомпании ОАО «ТГК-16» – Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) прошли учения в рамках отработки «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов». По легенде учений разлив мазута произошел в результате повреждения резервуара хранения мазута емкостью 10 000 тонн. Для ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС) были привлечены силы и средства нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ), подразделений нештатных формирований гражданской обороны (НФГО), добровольных пожарных формирований (ДПФ), объектовой пожарной части ПСЧ-30, профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) ОДС РТ, объектового отряда охраны в количестве 67 человек и 12 единиц специальной техники.