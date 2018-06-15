«Лучший состав для игры с Австралией»: открытая тренировка сборной Франции

13:45, 15.06.2018 Сюжет: ЧМ по футболу 2018 в России 35
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня футболисты сборной Франции провели официальную открытую тренировку на «Казань Арене». А уже завтра сборная Франции на стадионе «Казань Арены» проведет первый матч на ЧМ-2018 против национальной команды Австралии. Игра начнется в 13:00 по московскому времени.


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