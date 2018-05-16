Роботы, джойстики, компьютеры. Как оценить IT-компетентность по стандартам WorldSkills

11:28, 16.05.2018 31 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

С 15 по 18 мая в Казанском техникуме информационных технологий и связи проходят демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills. Сегодня специалисты из Ирана, Индии и Китая обучались технологии демэкзамена на примере его проведения по компетенциям «Программные решения для бизнеса» и «Мобильная робототехника». На экзамене побывал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 16 мая
    молодые ученые
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  • Анонимно 16 мая
    Красивые такие
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  • Анонимно 16 мая
    Демонстративные экзамены? Уже во всю проходят бои роботов, по телевизору часто показывают... А наши только еще проводят знакомства
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  • Анонимно 16 мая
    Роботехника стоит на месте!
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  • Анонимно 16 мая
    Да хороший реп, там не все только участники. Могли бы отметить.
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