Роботы, джойстики, компьютеры. Как оценить IT-компетентность по стандартам WorldSkills

С 15 по 18 мая в Казанском техникуме информационных технологий и связи проходят демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills. Сегодня специалисты из Ирана, Индии и Китая обучались технологии демэкзамена на примере его проведения по компетенциям «Программные решения для бизнеса» и «Мобильная робототехника». На экзамене побывал фотокорреспондент «Реального времени».