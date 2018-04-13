Горячие ночи казанских дорожников: началась борьба с ямами на улицах

Сегодня ночью казанским журналистам продемонстрировали, как идет в городе ямочный ремонт дорог. Как рассказал председатель комитета внешнего благоустройства Казани Игоря Куляжева, обрубка карт производится днем (так как в жилых кварталах нельзя работать ночью с применением отбойного молотка), а заливка асфальтом - в вечернее и ночное время, при этом используются специализированные машины – кохеры (термомиксеры). В пресс-туре побывали корреспонденты «Реального времен».
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