Горячие ночи казанских дорожников: началась борьба с ямами на улицах

Сегодня ночью казанским журналистам продемонстрировали, как идет в городе ямочный ремонт дорог. Как рассказал председатель комитета внешнего благоустройства Казани Игоря Куляжева, обрубка карт производится днем (так как в жилых кварталах нельзя работать ночью с применением отбойного молотка), а заливка асфальтом - в вечернее и ночное время, при этом используются специализированные машины – кохеры (термомиксеры). В пресс-туре побывали корреспонденты «Реального времен».

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