Пьедестал, флаги и цветущая вишня: как награждали победителей DigitalSkills — 2017

18:31, 15.12.2017 50
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня завершился первый отраслевой чемпионата по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills-2017. Соревнования проводились по 15 компетенциям для конкурсантов в возрасте от 16 до 28 лет. Чемпионат собрал 120 участников и 118 экспертов — сотрудников предприятий малого, среднего и крупного бизнеса отрасли, студентов среднего и высшего образования. По итогам чемпионата представители Татарстана заняли десять призовых мест.

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