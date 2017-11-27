«Молодые профессионалы» Татарстана соревнуются в IT: Алексей Песошин осмотрел площадки WorldSkills Russia в техникуме связи

Сегодня в Казани стартовал основной этап регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Татарстан-2017. На него съехались более 800 участников от 16 до 22 лет по 91 профессиональной компетенции и 764 эксперта. В соревнованиях также участвует 131 конкурсант от 14 до 16 лет по стандартам «ВорлдСкиллс Юниор». Мероприятие проходит на шести основных соревновательных площадках.
Одна из площадок – Казанский техникум информационных технологий и связи, где и состоялась торжественная церемония открытия чемпионата. Здесь же пройдут соревнования по 12 IT-компетенциям. После торжественного открытия чемпионата площадки соревнований в техникуме связи осмотрели премьер-министр РТ Алексей Песошин, заместитель премьер-министра РТ – министр образования и науки Энгель Фаттахов и другие. Они также посетили музей истории связи, расположенный на базе образовательного учреждения, где им рассказали об основных исторических вехах отрасли.
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