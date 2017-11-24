Из Казани — к османским истокам: мавзолей Дурсуна Факиха, вулканические скалы Фригии и конечно — турецкий чай

Казанский исследователь Булат Ногманов, долгое время проживший в Турции, на протяжении всего этого года рассказывал читателями «Реального времени» о культуре и истории Турции. Последние публикации нашего колумниста посвящены поездке к мавзолею отца основателя Османской династии. За время путешествия Булат Ногманов сделал много интересных фото, но не все из них «вместились» в путевые заметки, поэтому мы предлагаем вам отдельный фоторепортаж об «Их нравах», а уже завтра вы сможете прочитать очередной материал от Булата Ногманова.
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комментарии
2. «Продолжая тему истоков, становления и формирования государства османов в полноценную империю, как было обещано в предыдущую субботу, сегодня поговорим об Османе Гази, он же Кара Осман, он же Фахруддин (поклонники фильма «Москва слезам не верит» могли бы продолжить этот список словами «он же Григорий Иванович»). Однако будем придерживаться официальной историографии. Большое количество имен и псевдонимов было распространенным явлением того времени, ведь правитель был не только правителем, но и воином, имамом и поэтом одновременно.
Звание Гази, как и его отец, он получил благодаря участию в многочисленных битвах и сражениях, которые в ту пору вело государство сельджуков. Напомним, что и Эртугрул, и Осман были беями, которые находились на службе у сельджукского государя и за ратные подвиги получили свои земельные наделы. Примечателен тот факт, что, начиная с Османа Гази, первые 10 султанов Османской империи, в качестве главнокомандующего, принимали участие во всех войнах и сражениях. Славную традицию первым прервал султан Селим II (он же Сары Селим). После него личное участие в войнах приняли лишь пять султанов, а всего их было 36, точнее 39, просто некоторые султаны правили несколько сроков с перерывами. Пока наш дорогой читатель окончательно не запутался в султанской арифметике Османской империи, переходим к сути.
Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/81879-ih-nravy-osman-gazi---pervyy-padishah-osmanskoy-imperii»;
3. ПРИМЕНЯТЬ ТЕРМИНЫ надо очень осторожно остановимся на «выгнанное с кочевий в туркменских степях» или на «Из Казани — к османским истокам», или будем говорить о Кападокии, жители которой до того, как стать рабами у османов, успели побывать в рабах у Древнего Рима, когда византий был типа рыбацкой деревушки а там, где при отце османа были туркмены была Бактрия, так кажется?
4. надеюсь продолжать не стоит?
2. на мой взгляд философию (Философия (греч. philosophía, буквально – любовь к мудрости, от philéo – люблю и sophía – мудрость)
форма общественного сознания; учение об общих принципах бытия и познания, об отношении человека и мира; наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления. Ф. направлена на выработку обобщённой системы взглядов на мир и на место в нём человека; ) выживания в зоне рискованного земледелия НЕЛЬЗЯ привязывать к взглядам, может и успешных, но поработителей других народов, просто будет облом-всё ж конечно;
3. пример к п.2 граница Османской и Российской империй в 1736 году проходила по Изюму. Но облом - одно дело наука познания отгонного скотоводства для туркменских полупустынь или Анатолии, и совсем другое леса и лесостепь великой русской равнины;
4. объективно не хватило времени для восприятия необходимости изменения технологии этого восприятия, так скажем..
5. можно до бесконечности говорит о захватах и их справедливости для победителей, но что делать с курдами?
6. а можно ли? да именно так можно ли вообще ставить ТАК вопрос?
7. Что КУРДЫ, живущие в малой азии не такие же люди как и мы? ну это к примеру ...
8. то, что Вы, на мой взгляд разрешили:"340 г.днэ К этому времени на территории современного Азербайджана было создано независимое от Персии государство Атропатена (начальное название Мидия Атропатена). В этом государстве одним из главных народов были мидийцы. Именно в Атропатене в первые упоминается такой народ, как «куртии». Я думаю, что именно в это время начала формироваться новая группа народов под именем «курды». В формировании курдского народа участвовали не только мидийцы, но и многие местные (коренные) народы – урарты, хурриты, маннейцы, скифы, гутии. Мидийцы как народ все меньше упоминаются в исторических документах. В Персии мидийцы становятся персами, теряя название своего народа. В других регионах мидийцы начинают сливаться с местными народами. Не смотря на то, что с этого времени в исторических материалах пропадают сведения о мидийцам, необходимо предполагать, что именно в этот период начинает складываться новая этническая общность – курдские народы, прямые потомки мидийцев. С точки зрения известного ученого Н.Я. Марра, курды сохраняют элементы древней культуры Передней Азии. Хотя вопрос о происхождении курдов нуждается в дальнейшем исследовании, но и теперь, судя по шумерским и вавилонским письменным источникам, ясно, что курды являются потомки древних мидийцев. Но это только одна из версий происхождения курдского народа. Концепции мидийского происхождения курдов придерживается в своих исследованиях также и известный курдолог В. Минорский. Другие известные ученые-востоковеды Нельдеке, М. Гартманн, Вейсбах подтверждают мнение античных авторов, в частности Страбона, что кирти или курти, которые жили в Малой Мидии и П";