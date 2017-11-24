Из Казани — к османским истокам: мавзолей Дурсуна Факиха, вулканические скалы Фригии и конечно — турецкий чай

Казанский исследователь Булат Ногманов, долгое время проживший в Турции, на протяжении всего этого года рассказывал читателями «Реального времени» о культуре и истории Турции. Последние публикации нашего колумниста посвящены поездке к мавзолею отца основателя Османской династии. За время путешествия Булат Ногманов сделал много интересных фото, но не все из них «вместились» в путевые заметки, поэтому мы предлагаем вам отдельный фоторепортаж об «Их нравах», а уже завтра вы сможете прочитать очередной материал от Булата Ногманова.