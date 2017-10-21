Нет, нет и нет. В парке Урицкого вновь собрались противники строительства в Казани мусоросжигательного завода

17:40, 21.10.2017 15 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в казанском парке Урицкого прошел митинг против строительства в Казани мусоросжигательного завода и за внедрение системы раздельного сбора мусора. В качестве площадки под строительство завода в настоящий момент рассматриваются земельные участки у «Казаньоргсинтеза» и в Самосырово.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 окт
    РВ, если вы сделаете отдельную рубрику по всем события общественной жизни, по примеру этого митинга, но только не по-факту его проведения, а до его проведения, то вам будут благодарны многие.
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