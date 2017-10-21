Нет, нет и нет. В парке Урицкого вновь собрались противники строительства в Казани мусоросжигательного завода

Сегодня в казанском парке Урицкого прошел митинг против строительства в Казани мусоросжигательного завода и за внедрение системы раздельного сбора мусора. В качестве площадки под строительство завода в настоящий момент рассматриваются земельные участки у «Казаньоргсинтеза» и в Самосырово.

