Нет, нет и нет. В парке Урицкого вновь собрались противники строительства в Казани мусоросжигательного завода

Сегодня в казанском парке Урицкого прошел митинг против строительства в Казани мусоросжигательного завода и за внедрение системы раздельного сбора мусора. В качестве площадки под строительство завода в настоящий момент рассматриваются земельные участки у «Казаньоргсинтеза» и в Самосырово.
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