Под звуки фанфар. В Казанском кремле завершился VI международный фестиваль духовых оркестров

19:17, 26.08.2017 48 9
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня плац-концертом в Казанском кремле завершился VI международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани». Его участниками стали 18 оркестров, причем не только из России. Среди зарубежных гостей - Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан и оркестр «Мехтер» Стамбульского ансамбля турецкой исторической музыки. За военными духовиками на марше наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 26 авг
    Ренджик угоняют на 4 фотке
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    Анонимно 26 авг
    да и фиг с ним.. нечего парковаться где нельзя
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  • Анонимно 26 авг
    красиво!
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  • Анонимно 26 авг
    Было шикарно!!!
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  • Анонимно 26 авг
    Кировцы зажгли!
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  • Анонимно 26 авг
    Угнали красиво...под фанфары)
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  • Анонимно 27 авг
    за турков спасибо вашему изданию. не увидел бы интервью - не пошел бы. а ребята классно исполнили свои песни, татарские и русские катюшу и калинку. это было здорово!
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  • Анонимно 27 авг
    Гляжу, ваш фотограф в основном девочек-барабанщиц снимал. Да, симпатичные девчата. Но были же казахи, турки - очень хорошие музыканты. И колоритные. Им почему-то мало уделили внимания.
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  • Анонимно 27 авг
    Был настоящий праздник, яркий, патриотичный, позитивный. Отдельное спасибо оркестрам Турции и Казахстана за экзотику и национальные ритмы. С удовольствием 5 раз прослушал марш С.Сайдашева, но не услышал " Марш Татбригады" , единственный строевой марш татарских частей в 20-30 годы... Спасибо организаторам праздника и артистам.
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