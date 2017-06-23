​Репетиция под дождем. Россия проиграла Мексике, но пока только «на бумаге»

Сегодня российские журналисты проиграли коллегам из Мексики (1:2) в товарищеском футбольном матче, который прошел в СК «Буревестник» в Казани. Ворота мексиканцев в этой встрече защищал бывший голкипер сборной Освальдо Санчес.
Встреча состоялась накануне матча между сборными России и Мексики на Кубке конфедераций - 2017.
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