​Репетиция под дождем. Россия проиграла Мексике, но пока только «на бумаге»

15:00, 23.06.2017 Сюжет: Кубок конфедераций 2017 25 4
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня российские журналисты проиграли коллегам из Мексики (1:2) в товарищеском футбольном матче, который прошел в СК «Буревестник» в Казани. Ворота мексиканцев в этой встрече защищал бывший голкипер сборной Освальдо Санчес.

Встреча состоялась накануне матча между сборными России и Мексики на Кубке конфедераций - 2017.

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 23 июня
    какой накал страстей :)
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  • Анонимно 23 июня
    Погода жесть
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  • Анонимно 23 июня
    Какие у нас ... богатыри!))) Солидные мужчины, сразу видно где наши))
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  • Анонимно 23 июня
    ЭТО обслуживающий персонал! Они точно выиграют...., но в первом тайме....
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