Обладатель Кубка Америки дождя не боится: как сборная Чили готовилась к поединку с «немецкой машиной»

21:39, 21.06.2017 Сюжет: Кубок конфедераций 2017 30
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сборная Чили провела тренировку на "Казань Арене" перед завтрашним матчем Кубка конфедераций-2017 с Германией. Казань накрыло сильным дождем, тем не менее, южноамериканская сборная выдержала все занятие.

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