Чемпионы мира на газоне «Казань Арены»: сборная Германии провела открытую тренировку

20:12, 21.06.2017 Сюжет: Кубок конфедераций 2017 38
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня на "Казань Арене" прошла открытая тренировка сборной Германии по футболу. Во втором туре группового этапа Кубка конфедераций действующие чемпионы мира 22 июня сыграют против команды Чили. В первом туре немцы в Сочи обыграли сборную Австралии со счетом 3:2, а чилийцы в Москве одержали победу над командой Камеруна (2:0).

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