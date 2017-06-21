Чемпионы мира на газоне «Казань Арены»: сборная Германии провела открытую тренировку

Сегодня на "Казань Арене" прошла открытая тренировка сборной Германии по футболу. Во втором туре группового этапа Кубка конфедераций действующие чемпионы мира 22 июня сыграют против команды Чили. В первом туре немцы в Сочи обыграли сборную Австралии со счетом 3:2, а чилийцы в Москве одержали победу над командой Камеруна (2:0).