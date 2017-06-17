Лучший футболист планеты — на газоне «Казань Арены». Сборная Португалии провела открытую тренировку

19:47, 17.06.2017 Сюжет: Кубок конфедераций 2017 36 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на «Казань Арене» прошла открытая тренировка одного из фаворитов Кубка конфедераций — сборной Португалии. Перед этим главный тренер национальной сборной Фернанду Сантуш и голкипер команды Руи Патрисио дали пресс-конференцию. В пресс-центре и на поле побывал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 июня
    Будут ли ещё открытые тренировки команд ?
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