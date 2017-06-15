Гвоздь программы – Роналду! Как сборная Португалии провела первую тренировку в Казани

13:54, 15.06.2017 Сюжет: Кубок конфедераций 2017 28 9
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня сборная Португалии, накануне прибывшая в Казань, провела первую тренировку на базе ФК «Рубин». Первый матч на Кубке конфедераций подопечные Фернанду Сантуша проведут 18 июня против Мексики.

На тренировке побывал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 15 июня
    седина уже в волосах..
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  • Анонимно 15 июня
    что за обнимашки на 21й фотке?)
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  • Анонимно 15 июня
    Красавцы все такие, с прическами оригинальными
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  • Анонимно 15 июня
    а репортаж будет?
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  • Анонимно 15 июня
    и стоят такие зеваки, смотрят, как тренировка идет))
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  • Анонимно 15 июня
    а роналдо то где?!
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  • Анонимно 15 июня
    роналду или рональдо?
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    Анонимно 15 июня
    Если верить Википедии, Роналду (Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру)
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    Анонимно 15 июня
    и где?
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