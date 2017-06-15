Гвоздь программы – Роналду! Как сборная Португалии провела первую тренировку в Казани

Сегодня сборная Португалии, накануне прибывшая в Казань, провела первую тренировку на базе ФК «Рубин». Первый матч на Кубке конфедераций подопечные Фернанду Сантуша проведут 18 июня против Мексики.
На тренировке побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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