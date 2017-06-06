В ожидании Кубка конфедераций: «футбольные мячи» с волонтерами и 1001 удовольствие Татарстана

18:36, 06.06.2017 Сюжет: Кубок конфедераций 2017 22
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани объявлена готовность №1 в преддверии Кубка конфедераций: в центре города уже работают 5 шатров-футбольных мячей с волонтерами, которые готовы оказать любую посильную помощь туристам, а в заведениях города появились специально подготовленные гиды по республике на 5 языках, которые обещают показать путь к 1001 удовольствию.

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