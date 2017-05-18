«СМИ-онлайн»: как участники KazanSummit обсуждали профилактику экстремизма в соцсетях

13:42, 18.05.2017 Сюжет: KazanSummit-2017 35
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Профилактика и предотвращение распространения экстремизма в социальных сетях стала ключевой темой международной конференции СМИ, прошедшей на площадке KazanSummit-2017. Сегодня в ГТРК «Корстон» участники конференции разбирались в теме антипропаганды экстремизма и терроризма в сети Интернет.


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