Генеральная репетиция: на матче «Рубин» — ЦСКА опробовали «околофутбольные» схемы для Кубка конфедераций

Сегодня в Казани состоялся тестовый матч между «Рубином» и ЦСКА, который стал репетицией Кубка конфедераций — 2017: на этом матче была протестирована разработанная к международному мероприятию транспортная схема, система безопасности на «Казань Арене» и в целом работа всех задействованных в обеспечении порядка служб.