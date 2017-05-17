Генеральная репетиция: на матче «Рубин» — ЦСКА опробовали «околофутбольные» схемы для Кубка конфедераций

21:47, 17.05.2017 Сюжет: Кубок конфедераций 2017 53 2
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани состоялся тестовый матч между «Рубином» и ЦСКА, который стал репетицией Кубка конфедераций — 2017: на этом матче была протестирована разработанная к международному мероприятию транспортная схема, система безопасности на «Казань Арене» и в целом работа всех задействованных в обеспечении порядка служб.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18 мая
    одна молодежь... похоже как всегда - нагоняли народ "за деньги".
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    Анонимно 19 мая
    Не за деньги, за бесплатно нагоняли. Из всех ВУЗов, добровольно-принудительно.
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