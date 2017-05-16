Отельерам проверки не страшны? В «Штабе» подвели итоги подготовки индустрии гостеприимства к Кубку конфедераций

19:07, 16.05.2017 Сюжет: Кубок конфедераций 2017 33 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в «Штабе» состоялась специальная встреча бизнес-сообщества с руководителями надзорных органов республики, устроенная татарстанским бизнес-омбудсменом Тимуром Нагумановым в преддверии предстоящих матчей FIFA — 2017/2018 в Казани.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 мая
    Какие все грустные:(
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