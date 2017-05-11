Первый старт Кубка конфедераций: мини-футбол для малышей, медали от спонсоров и искренняя радость президента

Сегодня в Казани прошла церемония награждения участников программы «На Кубок конфедераций FIFA 2017 вместе с «Макдоналдс». В церемонии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, министр спорта республики Владимир Леонов, президент компании «Макдоналдс» в России Хамзат Хасбулатов.

В Казани отобрано 88 детей, которые будут выходить на поле вместе с игроками в рамках Кубка конфедераций. Подобная программа сохранится и на чемпионате мира — 2018: в ней поучаствуют более 100 казанских детей.