Первый старт Кубка конфедераций: мини-футбол для малышей, медали от спонсоров и искренняя радость президента

14:48, 11.05.2017 Сюжет: Кубок конфедераций 2017 37
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани прошла церемония награждения участников программы «На Кубок конфедераций FIFA 2017 вместе с «Макдоналдс». В церемонии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, министр спорта республики Владимир Леонов, президент компании «Макдоналдс» в России Хамзат Хасбулатов.

В Казани отобрано 88 детей, которые будут выходить на поле вместе с игроками в рамках Кубка конфедераций. Подобная программа сохранится и на чемпионате мира — 2018: в ней поучаствуют более 100 казанских детей.

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