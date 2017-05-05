«Позеленевшая арена»: возле футбольного стадиона посадили будущий сосновый бор

Сегодня возле стадиона «Казань Арена» в рамках подготовки к Кубку конфедераций FIFA-2017 и посадили более 200 хвойных деревьев. Озеленяли территорию представители республиканского Минлесхоза, Общероссийского народного фронта, студенты факультета лесного хозяйства и экологии аграрного университета, волонтеры молодежного штаба «ЭКОДОБРОТАТАРСТАН» и школьники.
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