«Позеленевшая арена»: возле футбольного стадиона посадили будущий сосновый бор

15:17, 05.05.2017 Сюжет: Кубок конфедераций 2017 37
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня возле стадиона «Казань Арена» в рамках подготовки к Кубку конфедераций FIFA-2017 и посадили более 200 хвойных деревьев. Озеленяли территорию представители республиканского Минлесхоза, Общероссийского народного фронта, студенты факультета лесного хозяйства и экологии аграрного университета, волонтеры молодежного штаба «ЭКОДОБРОТАТАРСТАН» и школьники.

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