Все спасены! На учениях в «Ривьере» не пострадал ни один человек

Сегодня в гостинично-развлекательном комплексе «Ривьера» Главное управление МЧС России по Республике Татарстан провело масштабные межведомственные комплексные учения по отработке совместных действий сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, пожарно-спасательных и аварийных служб Казани, силовых ведомств, а также служб жизнеобеспечения города при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Это стало очередным этапом подготовки города к проведению Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

