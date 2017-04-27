Все спасены! На учениях в «Ривьере» не пострадал ни один человек

Сегодня в гостинично-развлекательном комплексе «Ривьера» Главное управление МЧС России по Республике Татарстан провело масштабные межведомственные комплексные учения по отработке совместных действий сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, пожарно-спасательных и аварийных служб Казани, силовых ведомств, а также служб жизнеобеспечения города при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Это стало очередным этапом подготовки города к проведению Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA-2018.
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