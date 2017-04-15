«Нам решать, чем дышать!» В Казани прошел митинг против строительства мусоросжигательного завода

Сегодня у казанского ипподрома прошел митинг против строительства в Татарстане мусоросжигательного завода. Акция собрала около 150 человек.

Завод в Казани намерены начать строить в октябре 2017 года у полигона твердых бытовых отходов в районе Самосырово. Противники строительства завода считают, что безопасных мусоросжигательных заводов не бывает: они загрязняют воздух опасными химикатами и производят токсичную золу.