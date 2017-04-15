«Нам решать, чем дышать!» В Казани прошел митинг против строительства мусоросжигательного завода

Сегодня у казанского ипподрома прошел митинг против строительства в Татарстане мусоросжигательного завода. Акция собрала около 150 человек.
Завод в Казани намерены начать строить в октябре 2017 года у полигона твердых бытовых отходов в районе Самосырово. Противники строительства завода считают, что безопасных мусоросжигательных заводов не бывает: они загрязняют воздух опасными химикатами и производят токсичную золу.
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комментарии
— Экологический — недостижимый по сравнению со строительством МСЗ.
— Экономический также будет на несколько порядков эффективнее. (Сортировкой и прочими сопутствующими операциями можно заниматься и сегодня, никто не мешает).
Восстановление лесного каркаса республики увеличит воспроизводство растительного и животного мира, существенно увеличит многообразие видов и возможности развития сельского хозяйства, создаст новые для нас направления туризма и экотуризма, возможности строить жильё среди воссоздаваемых лесов. Список благ можно продолжить самостоятельно, ))
— А какие недостатки у предложенной мной программы восстановления лесов?
Почему москвичи и питерцы имеют право дышать чистым воздухом, а казанцы должны травиться? Мы чем хуже москвичей или питерцев? Что мы второсортные люди?