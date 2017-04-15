«Нам решать, чем дышать!» В Казани прошел митинг против строительства мусоросжигательного завода

13:52, 15.04.2017 39 13
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня у казанского ипподрома прошел митинг против строительства в Татарстане мусоросжигательного завода. Акция собрала около 150 человек.

Завод в Казани намерены начать строить в октябре 2017 года у полигона твердых бытовых отходов в районе Самосырово. Противники строительства завода считают, что безопасных мусоросжигательных заводов не бывает: они загрязняют воздух опасными химикатами и производят токсичную золу.

комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    Не сжигать, это значит копить. а сжигать- воздух портить. палка двух концов
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    Анонимно 15 апр
    Закопать или сжечь, безусловно, легче всего! Порядок наводить нужно начать прежде всего с себя! Сортировка отходов дома с целью дальнейшей переработки, и прекращение повсеместного использования пластика- это единственный выход! Выход, достойный развитой страны!
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  • Анонимно 15 апр
    Раздельный сбор мусора не аис для жителей . Легче все и сразу в контейнер и с глаз долой все проблемы.Что то мало вероятно что кто то будет сидеть и сортировать мусор дома по нескольким пакетам. Вот если заинтересовать материально то все пакеты и бутылки,бумага и отходы- будут служить не один раз
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  • Анонимно 15 апр
    Сжигать мусор-это диоксины! Диоксины-это рак!
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  • Анонимно 15 апр
    Завод нужен, пока сами в мусоре не утонули,Только нужен нормальный со всеми очистными системами. И строго спрашивать с экологов за чистоту воздуха вокруг завода.Везде мусор во всех оврагах ,лесах, свалки везде. Может завод этот решит проблемы?
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  • Анонимно 15 апр
    Раздельный мусор дома "не айс", а онкология как эпидемия уже сегодня- видимо, это "айс"?? Поймите, свое здоровье, и здоровье детей нужно только нам самим!!! И поощрять рублем за это никто не должен и не будет! Более того, кому лень этим заниматься- пусть платит, за него это сделают другие!
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  • Анонимно 15 апр
    Если кому то легче свалить мусорный пакет из форточки, в лифте...камазом в овраг- при чем здесь завод, который только усугубит экологическую обстановку!! Фильтров, которые бы уловили загрязняющие вещества, от сжигания несортированного мусора- НЕТ! Превышения будут, максимум- штраф заводу (от этого дышать легче не станет) только мы об этом будем узнавать в онкоклиниках через пару лет...
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  • Анонимно 15 апр
    Пусть строят в боровом матюшино подальше от города. Над волгой всё развеется.
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  • Анонимно 15 апр
    Если 22 млрд потратить на восстановление лесов в республике, каков будет результат?
    — Экологический — недостижимый по сравнению со строительством МСЗ.
    — Экономический также будет на несколько порядков эффективнее. (Сортировкой и прочими сопутствующими операциями можно заниматься и сегодня, никто не мешает).
    Восстановление лесного каркаса республики увеличит воспроизводство растительного и животного мира, существенно увеличит многообразие видов и возможности развития сельского хозяйства, создаст новые для нас направления туризма и экотуризма, возможности строить жильё среди воссоздаваемых лесов. Список благ можно продолжить самостоятельно, ))
    — А какие недостатки у предложенной мной программы восстановления лесов?
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  • Анонимно 15 апр
    В 2015 году после протестов горожан губернатор Санкт-Петербурга отменил строительство мусоросжигательного завода в Тосненском районе Ленинградской области. В 2014 году мэр Москвы Сергей Собянин пошел навстречу москвичам, требовавшим закрыть мусоросжигательный завод «Эколог» на юго-востоке города в районе Некрасовка. Чтобы мусоросжигательный завод “Эколог” прекратил свою работу, было собрано порядка 10 тысяч подписей. В начале 2015 г. Собянин запретил строительство Угрешских очистных сооружений и комплекса термической переработки отходов на юго-востоке столицы, а в июне 2015 г. – возведение мусоросжигательного завода на севере города, в Дмитровском районе. По решению мэра в Москве не будут возводиться новые мощности по сжиганию отходов. Три существующих мусоросжигательных завода будут работать до выработки ресурса – еще пять-десять лет, а затем их перепрофилируют.
    Почему москвичи и питерцы имеют право дышать чистым воздухом, а казанцы должны травиться? Мы чем хуже москвичей или питерцев? Что мы второсортные люди?
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    Анонимно 15 апр
    Просто одну программу МСЗ надо поменять на программу воспроизводства лесов. Деньги те же, а результат несопоставимо лучше!
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    Анонимно 16 апр
    Это же не принесет прибыли лоббистам.
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  • Анонимно 15 апр
    Хотят построить МСЗ за 22 млрд. рублей, а потом отбивать эти деньги за счет повышения тарифа на электроэнергию. Получается, что за наши же деньги нас же и травить будут.
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