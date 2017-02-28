FIFA и Оргкомитет «Россия-2018» на «Казань Арене»: Казань к Кубку конфедераций готова?

16:01, 28.02.2017 Сюжет: Кубок конфедераций 2017 17
1/17
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня на «Казань Арене» прошел операционный визит Международной федерации футбола (FIFA) и Оргкомитета «Россия-2018». Совместная делегация в рамках программы обсудила вопросы, связанные с подготовкой Казани к Кубку конфедераций по футболу 2017 года.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи