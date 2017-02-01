FAN-ID для футбольного фаната: в Казани стартовала выдача паспортов для болельщиков Кубка Конфедераций

Сегодня утром одновременно в Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге начался процесс вручения первых паспортов болельщиков (FAN-ID) Кубка конфедераций FIFA 2017 года. В Казани это мероприятие прошло в ТРЦ «Родина», где расположен центр регистрации и выдачи FAN-ID. Всего было выдано 20 паспортов болельщиков.
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