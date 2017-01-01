​Эпоха Шаймиева: предновогодний праздник на селе

07:00, 01.01.2017 Сюжет: Эпоха Шаймиева 30 7
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

22 года назад, в декабре 1994-го, в Балтасях прошел праздник работников сельского хозяйства. Впервые в истории района был получен неслыханно высокий урожай – в среднем по 45,5 центнера зерна с гектара. А в отдельных хозяйствах - по 50 и 60 центнеров. Событие стоило того, чтобы на нем присутствовал глава республики Минтимер Шаймиев. Вместе с ним аграриев поздравлял глава администрации Балтасинского района Марат Ахметов – нынешний министр сельского хозяйства и продовольствия РТ. Очевидцем событий, ставших уже достоянием истории, стал фотограф первого президента РТ Михаил Козловский. «Реальное время» публикует его фоторепортаж.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 01 янв
    Ух, сколько мотоциклов.
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  • Анонимно 01 янв
    Спасибо нашему президенту!
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  • Анонимно 01 янв
    Как молоды мы были,
    Как искренне любили,
    Как верили в себя.

    Прекрасная подборка фотографий, иллюстрирующая "мягкое вхождение в рынок" сельских районов Татарстана.

    В 1994 году реалии эксперимента под названием "шоковая терапия", например в Ивановской или Костромской области, были совершенно другие.
    Жаль нет фотографий из тех регионов - мы бы увидели не радостные лица людей и ряды новеньких мотоциклов с коляской - мечта любого крестьянина того времени, как в Балтасях, а совершенно иное...

    Спасибо руководству РТ за "мягкое вхождение в рынок".
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    Анонимно 01 янв
    В Ивановской, Костромской и других областях "Нечерноземья" учительницы и их ученики в начале 1990-х годов падали в голодные обмороки, так как не выдавались пенсии, зарплаты бюджетникам - врачам, учителям и др., массово закрывались заводы, а трудящихся выгоняли на улицу без средств к существованию.

    Благодаря руководству РТ ничего подобного в Республике не было.

    Еще раз спасибо!
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    Анонимно 03 янв
    Точно так. А я с сестрой получили высшее образование на пенсию папы и зарплату учительницы мамы в то время. Ну и наши стипендии. И не голодали. Спасибо Аллаху, что родились в Татарстане и что президентом у нас был Шаймиев.
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  • Анонимно 01 янв
    Такие смешные люди тех лет))
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    Анонимно 01 янв
    Это ты смешной(ая)

    Ничего не изменилось с тех пор в людях
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