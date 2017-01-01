​Эпоха Шаймиева: предновогодний праздник на селе

22 года назад, в декабре 1994-го, в Балтасях прошел праздник работников сельского хозяйства. Впервые в истории района был получен неслыханно высокий урожай – в среднем по 45,5 центнера зерна с гектара. А в отдельных хозяйствах - по 50 и 60 центнеров. Событие стоило того, чтобы на нем присутствовал глава республики Минтимер Шаймиев. Вместе с ним аграриев поздравлял глава администрации Балтасинского района Марат Ахметов – нынешний министр сельского хозяйства и продовольствия РТ. Очевидцем событий, ставших уже достоянием истории, стал фотограф первого президента РТ Михаил Козловский. «Реальное время» публикует его фоторепортаж.

