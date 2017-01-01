​Эпоха Шаймиева: предновогодний праздник на селе

22 года назад, в декабре 1994-го, в Балтасях прошел праздник работников сельского хозяйства. Впервые в истории района был получен неслыханно высокий урожай – в среднем по 45,5 центнера зерна с гектара. А в отдельных хозяйствах - по 50 и 60 центнеров. Событие стоило того, чтобы на нем присутствовал глава республики Минтимер Шаймиев. Вместе с ним аграриев поздравлял глава администрации Балтасинского района Марат Ахметов – нынешний министр сельского хозяйства и продовольствия РТ. Очевидцем событий, ставших уже достоянием истории, стал фотограф первого президента РТ Михаил Козловский. «Реальное время» публикует его фоторепортаж.
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комментарии
Как искренне любили,
Как верили в себя.
Прекрасная подборка фотографий, иллюстрирующая "мягкое вхождение в рынок" сельских районов Татарстана.
В 1994 году реалии эксперимента под названием "шоковая терапия", например в Ивановской или Костромской области, были совершенно другие.
Жаль нет фотографий из тех регионов - мы бы увидели не радостные лица людей и ряды новеньких мотоциклов с коляской - мечта любого крестьянина того времени, как в Балтасях, а совершенно иное...
Спасибо руководству РТ за "мягкое вхождение в рынок".
Благодаря руководству РТ ничего подобного в Республике не было.
Еще раз спасибо!
Ничего не изменилось с тех пор в людях